Київський фунікулер на місяць закривають на плановий ремонт

Київський фунікулер 17 липня о 22.00 закривається на місяць для виконання щорічних регламентних робіт та капітального ремонту вузлів фунікулера.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КП «Київпастранс».

Триватимуть ремонтні роботи по 18 серпня 2017 року включно.

У підприємстві додали, що згідно з Правилами будови, утримання та огляду похилих рейко-канатних підйомників (фунікулерів) щорічно проводяться регламентні, ремонтні та випробувальні роботи, результати яких приймаються спеціалістами Державного підприємства "Київський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України.

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При позитивних результатах випробувань надається дозвіл на експлуатацію фунікулера на наступний рік. Останній щорічний регламентний ремонт виконано у липні-серпні 2016 року.