"Київпастранс" показав, якими будуть нові квитки на проїзд (фото)

У комунальному підприємстві "Київпастранс" показали, яким буде оновлений разовий талон для проїзду в громадському транспорті.

"Загальна концепція дизайну разових квитків на проїзд у комунальному транспорті Києва з 15 липня 2017 року змінена не буде, проте на оновлених квитках буде змінена інформація про вартість проїзду: в трамваї, тролейбусі, автобусі, фунікулері - 4 грн, в міській електричці - 5 грн. Також буде змінена колірна гамма проїзних документів", - повідомили 44.ua в КП.

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Зазначається, що партія талонів вже надрукована. На всіх квитках буде присутній QR-код, завдяки якому можна подивитися графік руху транспорту.

Як повідомляв УНІАН, у столиці з 15 липня підвищиться ціна проїзду не тільки в метро, автобусах, трамваях і тролейбусах, але і в маршрутних таксі, які експлуатує КП "Київпастранс".