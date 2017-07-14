Подорожчання проїзду в комунальному транспорті: у Києві останній день діють старі тарифи (інфографіка)

09:52, 14 липня 2017
Київ
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Поїздка в метро коштуватиме  5 грн, у наземному транспорті – 4 грн.

Відзавтра подорожчає проїзд у метро/ фото УНІАН

14 липня в Києві - останній день перед здорожчанням проїзду в громадському транспорті. Відзавтра у столиці зростає вартість проїзду в комунальному транспорті, йдеться в сюжеті програми ТСН.

У метрополітені введуть нові жетони (сині замість зелених), однак зі старими ще можна буде їздити до кінця липня, потім їх слід обміняти. Крім того, в одні руки в касі продаватимуть лише один жетон.

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А от за проїзним у метро можна кататися, допоки не закінчаться усі поїздки. Тому кияни активно поповнюють свої картки на максимальну кількість подорожей.

Як повідомляв УНІАН, у столиці з 15 липня підвищиться ціна проїзду не тільки в метро, автобусах, трамваях і тролейбусах, але і в маршрутних таксі, які експлуатує КП "Київпастранс".

ТСН
ТСН
ТСН
ТСН

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Теги: #вартість проїзду у Києві#підвищення вартості проїзду в метро