Київрада виграла суд щодо незаконності "будівлі-монстра" на Подолі

Апеляційний суд не дозволив забудовнику ТОВ "Пателі Лізинг" узаконити права власності на окремі квартири у столичному будинку на вулиці Нижній Вал, 27-29. Про це повідомила депутат Київради Ольга Балицька у Facebook.

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Балицька нагадала, що узаконювати окремі квартири у недобуді незаконно, оскільки з юридичної точки зору приміщення стає "квартирою" лише після введення в експлуатацію.

Будівництво "монстра" майже завершено. Однак, забудовник збільшив кількість поверхів у будинку після того, як оригінальний проект був погоджений на громадських слуханнях.