У Києві за півроку 135 жінок і 45 дітей жили в соціальних квартирах через насильство в сім’ї - заступник мера

Під час проживання в соціальних квартирах учасники програми центрів були забезпечені комплексними медико-соціальними послугами. Про це повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко, коментуючи результати засідання Київської міської координаційної ради з питань запобігання насильству в сім’ї, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми.

«На жаль, проблема насильства в сім’ї досі існує у нашому суспільстві та поширена в родинах незалежно від соціального статусу чи матеріального достатку. Особливість і парадоксальність цього явища полягає також у тому, що ці правопорушення відрізняються високим рівнем прихованості, внаслідок чого жертви залишаються без захисту, а кривдники – без покарання. Місто має достатньо можливостей і фахівців, щоб допомогти всім, хто зазнав насилля. Цьогоріч безкоштовну юридичну, психосоціальну допомогу отримали 135 жінок, 45 дітей та 11 родин», – повідомила Ганна Старостенко.

За її словами, відповідно до міської цільової програми «Діти. Сім’я. Столиця на 2016-2018 роки», у Києві функціонує мережа комунальних закладів, які надають комплекс соціальних послуг особам, які зазнали насильства в сім’ї. У разі необхідності таких людей і родини забезпечують соціальним житлом із тимчасовим перебуванням. Від початку року в притулку при Київському міському центрі роботи з жінками перебувало 46 жінок і 7 дітей, у притулку при Центрі у справах сім’ї та жінок Деснянського району міста Києва – 7 осіб, із них – 2 дітей. У Київському міському центрі соціально-психологічної допомоги перебували одна особа та 11 родин, у яких виховується 29 дітей.

У рамках реалізації міської програми «Екстрена підтримка молодих матерів з дітьми та вагітних жінок (соціальна квартира)» від початку року індивідуальною роботою охоплено 82 жінки, у тому числі 6 жінок із 7-ма дітьми перебували у «соціальній квартирі» з причин насильства у сім’ї.

Значна увага приділена і питанню надання психологічної допомоги постраждалим від сімейного насильства, стан яких обтяжений посттравматичним стресовим розладом. Тож 89 осіб, які звернулися за допомогою, відповідно до потреб і проведеної психодіагностики були забезпечені довготривалими комплексними медико-соціальними послугами.