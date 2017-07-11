Капітальний ремонт Повітрофлотського проспекту завершать до Дня Незалежності - Кличко (фото)
На проспекті буде облаштовано двошарове покриття дорожнього полотна та покриття тротуарів.
Капітальний ремонт Повітрофлотського проспекту планують завершити до Дня Незалежності. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час нічної інспекції капремонту проспекту.
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«Ми взяли на себе завдання відремонтувати цього року 300 км доріг і проїздів. Працюємо 24 години на добу, адже у літній період температурні умови дозволяють ефективно і швидко ремонтувати дороги. Зараз на Повітрофлотському проспекті укладають перший шар асфальту, – зазначив мер столиці. – Востаннє ремонт цієї магістралі відбувався у 1995 році, тобто більше 20 років тому. Довжина ділянки, яку ремонтують, – понад 3 км. Плануємо, що всі роботи тут будуть закінчені до Дня Незалежності», – зазначив Віталій Кличко.
Мер підкреслив, що Повітрофлотський проспект – важлива транспортна магістраль, яка поєднує аеропорт «Київ» (Жуляни) з центром міста. Тож багато туристів, які приїжджають до Києва, однією з перших бачать саме цю дорогу і отримують перші враження від столиці. І багато людей живуть у Солом’янському районі, які щодня їздять цією дорогою.
Віталій Кличко також підкреслив, що на кожну капітально відремонтовану дорогу в столиці підрядник дає 5 років гарантії і зобов’язується за власний кошт виправити недоліки, якщо такі будуть виявлені.
Цього року буде проведений капітальний ремонт Повітрофлотського проспекту на ділянці 3,1 км – від Севастопольської площі до Повітрофлотського шляхопроводу. Зокрема, в рамках капітального ремонту на проспекті буде облаштовано двошарове покриття дорожнього полотна, покриття тротуарів.