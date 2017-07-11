Капітальний ремонт Повітрофлотського проспекту завершать до Дня Незалежності - Кличко (фото)

Капітальний ремонт Повітрофлотського проспекту планують завершити до Дня Незалежності. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час нічної інспекції капремонту проспекту.

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«Ми взяли на себе завдання відремонтувати цього року 300 км доріг і проїздів. Працюємо 24 години на добу, адже у літній період температурні умови дозволяють ефективно і швидко ремонтувати дороги. Зараз на Повітрофлотському проспекті укладають перший шар асфальту, – зазначив мер столиці. – Востаннє ремонт цієї магістралі відбувався у 1995 році, тобто більше 20 років тому. Довжина ділянки, яку ремонтують, – понад 3 км. Плануємо, що всі роботи тут будуть закінчені до Дня Незалежності», – зазначив Віталій Кличко.

Мер підкреслив, що Повітрофлотський проспект – важлива транспортна магістраль, яка поєднує аеропорт «Київ» (Жуляни) з центром міста. Тож багато туристів, які приїжджають до Києва, однією з перших бачать саме цю дорогу і отримують перші враження від столиці. І багато людей живуть у Солом’янському районі, які щодня їздять цією дорогою.

Віталій Кличко також підкреслив, що на кожну капітально відремонтовану дорогу в столиці підрядник дає 5 років гарантії і зобов’язується за власний кошт виправити недоліки, якщо такі будуть виявлені.

Цього року буде проведений капітальний ремонт Повітрофлотського проспекту на ділянці 3,1 км – від Севастопольської площі до Повітрофлотського шляхопроводу. Зокрема, в рамках капітального ремонту на проспекті буде облаштовано двошарове покриття дорожнього полотна, покриття тротуарів.