"Київпастранс" підвищує вартість проїзду в маршрутках (список)

З 15 липня підвищиться ціна проїзду не тільки в метро, автобусах, трамваях і тролейбусах, але і в маршрутних таксі, які експлуатує КП "Київпастранс".

Вартість проїзду в муніципальних маршрутних таксомоторах підвищиться на 1 гривню, передає KV з посиланням на прес-службу комунального підприємства.

"Підприємство не підвищувало ціни на маршрутки півроку тому, коли це зробили приватні перевізники. З 15 липня ціни підвищаться на 1 гривню", - йдеться в повідомленні "Київпастрансу".

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Ціни зростуть на 26 муніципальних маршрутки "Київпастрансу":

№ 150: вул. Милославська - п-т Відрадний

№ 228 ст. м "Університет" - п-т Свободи

№ 154 ст. м "Лісова" - село Рибне

№ 234 ст. м "Петрівка" - вул. Навої

№ 155 ст. м "Петрівка" - п-т Курбаса

№ 258 ст. м "Лісова" - Півн. Кладовище

№ 157 ст. м "Петрівка" - вул. Бальзака

№ 433 вул. Жолудєва - б-р Шевченка

№ 165 пл. Перемоги - пл. Львівська

№ 457 вул. Грабовського - ст. м. "Либідська"

№ 166 ст. м "Лук'янівська" - Біличі

№ 500 вул. Північна - Центральний залізничний вокзал

№ 181 пл. Шевченка - Центральний залізничний вокзал

№ 502 п-т Гонгадзе - Контрактова пл.

№ 182 ст. м "Нивки" - п-т Свободи

№ 516 ринок "Лісовий" - Червоний Хутір

№ 183 ст. м "Петрівка" - п-т Свободи

№ 530 п-т Свободи - вул. Північна

№ 193 Корчувате - Ленінградська пл.

№ 537 ст. м "Нивки" - пл. Шевченка

№ 208 Біличі - пл. Голосіївська

№ 548 ВДНГ - вул. Метрологічна

№ 215 вул. Шептицького - вул. Запорожця

№ 550 вул. Милославська - Кадетський Гай

№ 220 вул. Тростянецька - вул. Медова

Як повідомляв УНІАН, Київська адміністрація піднімає ціни на проїзд у метро до 5 гривень, у наземному транспорті - до 4 гривень з 15 липня.