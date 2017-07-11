"Київпастранс" підвищує вартість проїзду в маршрутках (список)
Маршрутки "Київпастрансу" подорожчають на гривню з 15 липня.
З 15 липня підвищиться ціна проїзду не тільки в метро, автобусах, трамваях і тролейбусах, але і в маршрутних таксі, які експлуатує КП "Київпастранс".
Вартість проїзду в муніципальних маршрутних таксомоторах підвищиться на 1 гривню, передає KV з посиланням на прес-службу комунального підприємства.
"Підприємство не підвищувало ціни на маршрутки півроку тому, коли це зробили приватні перевізники. З 15 липня ціни підвищаться на 1 гривню", - йдеться в повідомленні "Київпастрансу".
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Ціни зростуть на 26 муніципальних маршрутки "Київпастрансу":
№ 150: вул. Милославська - п-т Відрадний
№ 228 ст. м "Університет" - п-т Свободи
№ 154 ст. м "Лісова" - село Рибне
№ 234 ст. м "Петрівка" - вул. Навої
№ 155 ст. м "Петрівка" - п-т Курбаса
№ 258 ст. м "Лісова" - Півн. Кладовище
№ 157 ст. м "Петрівка" - вул. Бальзака
№ 433 вул. Жолудєва - б-р Шевченка
№ 165 пл. Перемоги - пл. Львівська
№ 457 вул. Грабовського - ст. м. "Либідська"
№ 166 ст. м "Лук'янівська" - Біличі
№ 500 вул. Північна - Центральний залізничний вокзал
№ 181 пл. Шевченка - Центральний залізничний вокзал
№ 502 п-т Гонгадзе - Контрактова пл.
№ 182 ст. м "Нивки" - п-т Свободи
№ 516 ринок "Лісовий" - Червоний Хутір
№ 183 ст. м "Петрівка" - п-т Свободи
№ 530 п-т Свободи - вул. Північна
№ 193 Корчувате - Ленінградська пл.
№ 537 ст. м "Нивки" - пл. Шевченка
№ 208 Біличі - пл. Голосіївська
№ 548 ВДНГ - вул. Метрологічна
№ 215 вул. Шептицького - вул. Запорожця
№ 550 вул. Милославська - Кадетський Гай
№ 220 вул. Тростянецька - вул. Медова
Як повідомляв УНІАН, Київська адміністрація піднімає ціни на проїзд у метро до 5 гривень, у наземному транспорті - до 4 гривень з 15 липня.