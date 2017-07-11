Подорожчання проїзду у київському метро: в касах продаватимуть лише по одному жетону

З 15 липня у столичному метро подорожчає проїзд. Про це на своїй сторінці у Facebook нагадала речник підземки Наталка Макогон.

"При запису 50 поїздок кожна коштуватиме 3,5 грн до 15 липня та 4,5 грн після 15 липня. Загалом місткість картки 100 поїздок", - розповіла вона.

Крім "Політехнічного інституту" (крайнє ліве вікно), метрополітен відкриває центр обслуговування пасажирів на "Майдані Незалежності" (крайнє ліве вікно) і готує ще два.

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"Жетонів же стає все менше. Вони лишаються лише як разова поїздка. Тому у касах вони реалізовуватимуться по 1. В автоматах (у будь-якій кількості) по 1 або 2 в кожній транзакції", - пояснила зміни у київському метро Макогон.

Крім того, проїзні зі знижками можна також записати на банківську картку MasterCard PayPass, Visa PayWave поки надала рішення для разових проходів.

Як повідомляв УНІАН, з 15 липня КМДА вирішила підняти ціни на проїзд у метро до 5 гривень, у наземному транспорті - до 4 гривень.