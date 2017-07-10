У Києві невідомий вистрілив в обличчя велосипедисту
07:51, 10 липня 2017Київ
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Наразі потерпілий перебуває у лікарні.
Інцидент стався на Позняках / facebook.com/dtp.kiev.ua
У Києві на Позняках, на вулиці Григоренка, 14, невідомий у ході конфлікту вистрілив в обличчя велосипедисту й спокійно пішов у сусідній під'їзд. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.
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"Постраждалий у важкому стані госпіталізований до реанімації", - йдеться в повідомленні.
Також стало відомо, що консьєрж відмовлявся називати номер квартири нападника.
Як повідомляв УНІАН, 5 червня на Київщині конфлікт на дорозі закінчився стріляниною, постраждала дівчина.
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