Сутичка зі стріляниною на Оболоні через вирубку лісу: поліція повідомила про затриманих

Поліція затримала двох осіб після стрілянини в селищі Водогін на столичній Оболоні. Про це повідомив начальник управління патрульної поліції Києва Юрій Зозуля в ефірі телеканалу "112 Україна".

За його словами, близько 4-ї години ранку між жителями селища і невстановленими особами, які вирубували ліс, стався конфлікт. До моменту прибуття патрульних з боку лісорубів пролунало кілька пострілів, попередньо, із травматичної зброї.

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Як сказав Зозуля, чоловік у стані алкогольного сп'яніння на вантажівці почав їхати на натовп присутніх там людей, і протестувальників, і тих, хто вирубував ліс.

За словами Зозулі, вантажівка пошкодила чотири автомобілі. Один з них вилетів у кювет і перекинувся. Після цього водій націлився на натовп, проте поліція його затримала.

"Наразі у нас є двоє затриманих: людина, яка спочатку стріляла, і затриманий водій, який на вантажівці протаранив чотирі автомобіли", - повідомив він.

Як зауважив Зозуля, по допомогу лікарів в результаті стрілянини ніхто не звертався.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у селищі Дніпровська водна станція (Водогін) Оболонського району сталася сутичка між місцевими жителями та особами, які вирубували ліс поблизу житлових будинків.