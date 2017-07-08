Кількість загиблих внаслідок вибуху газу в житловому будинку Києва зросла

Кількість загиблих внаслідок вибуху будинку у Голосіївському районі Києва зросла до двох осіб.Як повідомляє Держслужба за надзвичайних ситуацій в оперативній інформації станом на 20.00, під час вибуху «дві людини загинули - жінка 1972 року народження та чоловік, анкетні дані наразі встановлюються.

Читайте такожВнаслідок вибуху газу в Києві постраждали семеро, одну людину розшукуютьЯк повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві близько 13.30 стався вибух у другому під’їзді триповерхового будинку поблизу станції метро «Голосіївська». За попередньою інформацією правоохоронних органів, у будинку вибухнув газ.

Раніше повідомлялося, що внаслідок вибуху загинула жінка 1972 року народження, двоє дітей якої залишилися сиротами. Постраждали семеро осіб, серед яких 14-річна дитина. Загалом у будинку зареєстровано близько 70 осіб.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу ("порушення встановленим законодавством вимог пожежної безпеки").