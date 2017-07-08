Внаслідок вибуху газу в Києві постраждали семеро, одну людину розшукують

Внаслідок вибуху у житловому будинку у Голосіївському районі Києва постраждали семеро осіб, ще одну людину розшукують. Як повідомили УНІАН у прес-службі міськдержадміністрації, про це заявив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс.

Читайте такожВибух газу у житловому будинку Києва: приїхали начальник Нацполіції та очільник МВС (фото, відео)За його словами, після вибуху семеро осіб звернулися по допомогу, троє із них госпіталізовані. Загибла жінка - 44-х років, двоє дітей якої залишилися сиротами. Наразі тривають пошуки ще однієї людини.

«Усі, кому необхідне тимчасове житло, будуть забезпечені ним через КМДА», – підкреслив Пліс.

За його даними, йдеться про 70 осіб, які проживають у 15 квартирах.

На місце події одразу ж прибули міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, Пліс, представники Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА і голова Голосіївської РДА Наталія Бондар.

Разом з тим, як повідомляє Департамент комунікації Нацполіції, загалом у будинку зареєстровані 64 особи.

Глава Національної поліції Сергій Князєв повідомив, що працівники поліції проводять опитування потерпілих і самих мешканців будинку.

Також поліцейські здійснюють охорону місця події і забезпечують безперешкодний проїзд спецтехніки ДСНС для прибирання завалів на місці вибуху.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 13.30 у столиці стався вибух у другому під’їзді триповерхового житлового будинку.

Раніше повідомлялося про одну загиблу й шістьох травмованих внаслідок вибуху.

За попередніми даними, вибухнув побутовий газ.

До розбирання завалів залучено 152 особи з різних служб і 18 одиниць техніки.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу ("порушення встановленим законодавством вимог пожежної безпеки") .