У Києві в житловому будинку вибухнув газ, загинула людина, ще шестеро - травмовані (фото, відео)

У Голосіївському районі Києва сьогодні вдень стався вибух газу в триповерховому житловому будинку. Спочатку, за попередніми даними, було відомо про те, що постраждали двоє осіб. Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар столичної поліції Оксана Блищик.

"Ситуація в Голосіївському районі: попередньо - вибух побутового газу у житловому будинку. Обвалилося перекриття між поверхами, двох осіб госпіталізували з тілесними ушкодженнями», - повідомила вона.

Водночас у столичному Управлінні ДСНС УНІАН повідомили, що постраждала літня пара, їх госпіталізовано до лікарні.

Крім цього, як повідомляє в соцмережі спільнота "Киев оперативный", вибух пролунав недалеко від готелю "Мир" в житловому будинку за адресою проспект Голосіївський,70. На місці працюють всі рятувальні служби, слідчого-оперативна група та криміналістична лабораторія. Співробітники поліції надають допомогу місцевим жителям, спілкуються зі свідками та очевидцями.

Слідчі почали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу ("порушення встановленим законодавством вимог пожежної безпеки").

За оновленою інформацією прес-секретаря столичної поліції Оксани Блищик, на даний час відомо, що від отриманих тілесних ушкоджень померла жінка, ще шестеро - травмовані.