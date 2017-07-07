Кличко розказав, коли у столиці оновлять автопарк "швидких"

Столична влада планує за найближчі два роки значно оновити автопарк «швидких», щоб кияни отримували якісну та своєчасну допомогу. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції роботи комунальної організації «Київмедспецтранс».

За словами мера, розвиток та ефективне функціонування галузі охорони здоров’я у столиці є пріоритетом для влади міста.

«Якісна медична допомога має бути доступна кожному киянину», – наголосив Віталій Кличко.

Він додав, що одним із головних факторів цього є надійне транспортне забезпечення, щоб лікар міг оперативно виїхати на виклик, надати допомогу чи врятувати життя. Мер нагадав, що протягом минулого року до «швидкої» надійшло понад 1 млн викликів. І тому, додав він, влада Києва всіляко намагається укомплектувати і забезпечити столичних лікарів та екстрені служби сучасним транспортом з необхідним обладнанням.

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Віталій Кличко нагадав, що минулого року влада Києва передала 100 нових автомобілів «Ford Fiesta» медичним закладам, щоб лікарі могли дістатися тих пацієнтів, які самостійно не можуть прийти на прийом.

Окрім того, цього року передано 15 нових сучасних «швидких» екстреної допомоги. Всього ж у столиці сьогодні на виклики виїжджають 800 «швидких», частина з яких будуть замінені більш сучасними автівками.

«Ми розглядаємо можливість додаткової закупівлі машин швидкої допомоги – найсучасніших, які мають весь спектр необхідного обладнання, включаючи реанімаційне. Наше завдання, щоб таких машин було мінімум 100. Я впевнений, що протягом двох років парк «швидких» буде значно оновлений», – сказав Віталій Кличко.

За його словами, один такий автомобіль коштує близько 2 млн грн.

Мер Києва також зауважив, що цього року в «Київмедспецтрансі» був проведений капітальний ремонт приміщень, які давно цього потребували. Він додав, що спеціальні транспортні засоби, закріплені на праві оперативного управління за комунальною організацією «Київмедспецтранс», у міжзмінний період розміщуються на закритих майданчиках для зберігання техніки. Водночас в ангарі «Київмедспецтранса» на тимчасовому безоплатному зберіганні знаходиться різноманітне медичне обладнання, яке вимагає спеціальних умов зберігання, наприклад апаратура з лікарень, де відбуваються ремонтні роботи.