На Русанівці ввечері запустять ще 4 світломузичні фонтани

Сьогодні ввечері на Русанівському каналі запустять завершальну третю чергу світломузичних фонтанів, отже, там повноцінно запрацює 12 водограїв. Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Читайте такожНа Майдані Незалежності запрацював Каскадний фонтан із підсвіткоюЯк повідомляв УНІАН, у 2016 році був розроблений проект трьох черг на будівництво фонтанів у акваторії Русанівського каналу, кожна з яких включає 4 фонтани. Минулого року виконана друга черга (запущено 8 світломузичних фонтанів) та вже протягом поточного – здійснені подальші роботи.

Висота усіх 12 елементів – 30 метрів, вони мають вечірнє підсвічування та музичний супровід. Сума витрат на будівництво третьої черги становить 5,6 млн грн, а загальна вартість будівництва всього об’єкту склала 13 млн грн.

Міська влада минулого та цього року відновила роботу восьми найбільших фонтанних комплексів столиці: «Великого» та «Малих» фонтанів (парна сторона вулиці Хрещатик), фонтанів «Водяна куля», «Засновники Києва» (непарна сторона вулиці Хрещатик), водограю «Хрещатик» на вул. Хрещатик, 25, двох каскадних фонтанів на Майдані Незалежності та на вул. Великій Васильківській, 119, а також комплексу в акваторії Русанівського каналу.