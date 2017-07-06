Київрада повинна ухвалити оновлену Стратегію розвитку міста Києва - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко закликав Київраду ухвалити зміни до Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року. Про це він заявив на початку сесії Київради.

Мер нагадав, що сьогодні останнє засідання поточної сесії Київради, і необхідно розглянути важливі питання, які потребують ухвалення.

«Тому я закликаю всіх депутатів попрацювати і розглянути питання по суті, без зайвих емоцій. Щоб киянам, які нас обрали, пред’являти конкретні справи, а не гасла чи чергові обіцянки», – сказав Віталій Кличко.

Мер Києва наголосив, що сьогодні виконавчий орган Київради виносить на сесію важливий для розвитку столиці стратегічний документ.

«І я звертаюся до вас підтримати його. Рік ми працювали над підготовкою змін – щоб оновити Стратегію розвитку міста Києва до 2025 року, яка була затверджена ще у 2011 році», – підкреслив Київський міський голова.

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Мер Києва подякував усім депутатам Київради, які взяли активну участь у напрацюванні змін до чинної Стратегії, структурним підрозділам КМДА, експертам проектної команди «UK-UA: Підтримка реформ в Україні», науковцям, експертам, громадським організаціям та активістам.

Віталій Кличко додав, що звичайно цей документ не є ідеальним, але жити минулими, визначеними колись пріоритетами, місто нині не може.

«Столиці необхідно змінювати підходи до планування свого розвитку саме з цього документу. Далі ми можемо доповнювати його, вносити зміни. Але ми повинні спиратися на базовий документ – із основними напрямами і визначеними орієнтирами. Щоб столиця розвивалася і її мешканці відчували зміни, які відбуваються», – зауважив Віталій Кличко.