Кличко: Навесні парк Партизанської слави відповідатиме європейським стандартам відпочинку

До травня наступного року столична влада планує реконструювати центральну частину парку Партизанської слави. І він відповідатиме європейським стандартам. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час наради з главами районів у парку Партизанської слави.

Віталій Кличко нагадав, що наприкінці травня цього року після масштабної реконструкції відкрили парк «Наталка». І саме цей парк – його наповнення та інфраструктура – повинні стати для міста зразком організації паркового простору.

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«Тому всі зелені зони відпочинку Києва мають бути такими, як парк «Наталка». «Наталка» – це «золотий стандарт». І зараз ми робимо все, щоб інші парки відповідали цьому стандарту», – наголосив мер Києва.

Віталій Кличко нагадав, що у столиці 11 парків, 486 скверів, 56 бульварів, 32 тисячі га міських лісів, 3 лісопаркових господарства.

За словами мера столиці, головне – щоб кожному киянину та гостю столиці було комфортно та приємно проводити дозвілля у зелених зонах Києва.

«Ми плануємо реконструювати парк Партизанської слави і наступного року в травні центральна територія матиме зовсім інший вигляд. Ми хочемо, щоб кияни тут із задоволенням відпочивали. Київ буде містом парків і скверів, а не містом МАФів та базарів. І ми все для цього робимо», – наголосив Віталій Кличко.

Він зауважив, що сьогодні для інспекції був обраний парк Партизанської слави, що є знаковим для Дарницького району і користується популярністю у мешканців всього міста.

«Тут буде проведене облаштування території, ландшафтні роботи, влаштований полив зелених зон, встановлене освітлення та підземні сміттєві баки», – сказав Віталій Кличко.

За словами мера, у парках столиці мають бути спортивні та розважальні зони для дітей і підлітків, зручна навігація, належна кількість вбиралень. Віталій Кличко додав, що цього року в столиці відкрили один зразковий парк, а наступного року такі об’єкти треба презентувати в кожному районі Києва.

Мер доручив главам районів вивчити можливість щодо облаштування біля парків і скверів цивілізованих парковок, щоб запобігти хаотичному паркуванню. Також у зонах відпочинку повинні бути встановлені обмежувачі для руху автотранспорту, які, разом із тим, не заважатимуть вільному пересуванню людей. Не повинні заважати руху відпочиваючих і законні точки з продажу товарів. Віталій Кличко також наголосив, що необхідно покласти край захопленню територій у зелених зонах і зведенню «наливайок».