Подорожчання проїзду у столичному метро: доки діятимуть старі жетони та придбані поїздки на картках (документ)

Столичні жителі зможуть використовувати жетони і разові квитки на наземний транспорт, придбані до подорожчання проїзду 15 липня, до 31 липня. Про це повідомили у Київській адміністрації, передає "Українська правда. Київ".

Жетони й квитки, придбані до 15 липня, будуть дійсними до 31 липня. Обміняти старі жетони і старі паперові квитки на нові з доплатою до нового тарифу або пропорційно до нового тарифу за 1 поїздку пасажири зможуть до 31 серпня.

Це можна буде зробити лише на 4 станціях: "Майдан Незалежності", "Дорогожичі", "Політехнічний інститут" і "Дарниця" (вестибюль №2).

Обміняти старі квитки на наземний транспорт можна буде у Службі організації збору та обліку виручки КП "Київпастранс", що на вулиці Казимира Малевича, 127.

З 1 вересня жетони і паперові разові квитки старого зразка не обмінюватимуть, а їхню вартість не компенсуватимуть.

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Крім того, всі поїздки на безконтактних картках, придбані пасажирами до подорожчання проїзду, збережуться після зміни тарифу. Про це заявила керівник прес-служби КП "Київський метрополітен" Наталя Макогон в ефірі "112 Україна".

"Всі поїздки будуть збережені. Якщо ви сьогодні-завтра поповните карту, ви зможете нею спокійно користуватися по 3,5 грн ще певний період, поки не скористаєтеся. Всі квитки, які люди купили, вони будуть дійсні до кінця місяця", - сказала Макогон.

За словами Макогон, підвищення тарифу обумовлено подорожчанням електроенергії.

"Основною причиною були тарифи на електроенергію, в 2015 році платіжка для метрополітену становила близько 100 млн гривень, тепер ми отримуємо платіжку на 400 млн грн. Цього зміни тарифу вистачить тільки щоб заплатити за комунальні платежі, ні на інновації, розвиток, покупки нового складу, - всі ці витрати бере на себе місто", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, КМДА вирішила з 15 липня підняти ціни на проїзд у метро до 5 гривень, у наземному транспорті - до 4 гривень.