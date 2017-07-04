Кличко про Труханів острів: ніякої забудови не буде, його перетворять на європейську зону відпочинку

Труханів острів у Києві залишиться рекреаційною зоною та місцем для відпочинку киян і гостей міста. І жодних капітальних забудов тут не буде. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час виїзної наради щодо розвитку Труханового острова.

«Останнім часом дуже багато спекуляцій щодо долі Труханового острова. Але можу запевнити: Труханів острів був, є і залишатиметься рекреаційною зоною. Жодних забудов тут не буде. Якщо щось і будуватиметься, то це – спортивні майданчики, інфраструктура для активного відпочинку, але нових капітальних споруд тут не буде», – сказав мер Києва.

Віталій Кличко наголосив, що столична влада поставила перед собою завдання зробити громадський простір на Трухановому острові комфортним і сучасним та розвивати спортивну інфраструктуру. Окрім того, додав він, передбачається розвиток туристичної інфраструктури, щоб ті, хто хоче відпочивати на острові, могли з комфортом дістатися до нього. Зокрема, за словами Віталія Кличка, йдеться про будівництво канатної дороги. Він наголосив, що після проведення інвестиційного конкурсу, канатна дорога буде побудована максимум за два роки. Віталій Кличко нагадав, що перша черга канатної дороги пролягатиме від Поштової площі через Арку дружби народів до Труханового острова.

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«Люди повинні мати можливість швидко та комфортно дістатися Труханового острова. Є декілька міжнародних компаній, які вже заявили про свою готовність брати участь в інвестконкурсі», – зауважив столичний голова.

Окрім того, наголосив Віталій Кличко, до Дня Незалежності України буде здійснений ремонт пішохідного мосту, який поєднує правий берег Києва і Труханів острів. Зокрема, облаштують дорожнє покриття мосту, відремонтують тротуари, пофарбують огородження, а також із обох сторін мосту встановлять підземні сміттєві баки.

Він наголосив, що реконструкція Труханового острова вже розпочалася і відбуватиметься поетапно.

«Територія дуже велика і фінансів потрібно багато. Тому одночасно взяти і реконструювати все дуже складно», – додав Віталій Кличко.

Зокрема, на території Труханового острова, вздовж центральної дороги, вже встановлено 70 світлодіодних освітлювачів, тривають роботи з озеленення території. У центральній частині парку висаджено дерева, встановлено 2 спортивних майданчики (воркаут), а вздовж велодоріжки облаштовані місця для відпочинку спортсменів. Окрім того, з боку Московського мосту завершується облаштування паркінгу для автівок, щоб зменшити рух автотранспорту островом. Для підвищення рівня безпеки дорожнього руху при в’їзді на Труханів острів упроваджено додаткові нерегульовані пішохідні переходи, встановлено пристрої примусового зниження швидкості, а також нанесено відповідну дорожню розмітку.

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Також, щоб уникнути хаотичного паркування та заїзду автомобілів на зелену зону були встановлені дерев’яні стовпчики, облаштовано клумбу при в’їзді на Труханів острів, а найближчим часом будуть встановлені 60 відеокамер.

Також цього року розпочнуться роботи з будівництва інженерних мереж до вбиралень зони відпочинку «Центральна», буде створено рекреаційний маршрут із благоустроєм.

У планах столичної влади і забезпечення умов для відпочинку людей із особливими потребами. Зокрема, передбачено облаштування дитячо-спортивного майданчика для дітей із обмеженими фізичними можливостями. Окрім того, за ініціативи «Конфедерації громадських організацій інвалідів України» розроблено проект пляжної території, пристосованої для людей із інвалідністю.

Для розвитку інфраструктури острова підготовлено кілька інвестиційних проектів. Зокрема, облаштування велосипедного хабу з кафе та зоною барбекю, дитячих майданчиків, майданчиків для волейболу, прогулянкової зони, спортивних майданчиків, містків для рибальства. Також пропонується створити вейкбординговий центр у затоці на території Труханового острова. Зокрема, навколо озера в єдиному комплексі відпочинку та дозвілля пропонується розмістити: тренажерний зал, трибуни, кікер для старту, скейт-парк, поле для міні-футболу, поле для волейболу, силові тренажери, батути, громадські вбиральні. Також передбачено облаштувати два поля для великого тенісу, поле для волейболу та майданчик для тенісу на 5 столів.

«Я впевнений, що наступної весни Труханів острів матиме інший вигляд. І тут будуть комфортніші умови для відпочинку та активних занять спортом», – зазначив Віталій Кличко.