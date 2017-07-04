У трьох районах Києва півмісяця не буде гарячої води

Енергогенеруюча компанія "Київенерго", яка постачає теплову та електричну енергію споживачам столиці, з 4 по 18 липня відключає від гарячого водопостачання низку будинків у Печерському, Дніпровському та Голосіївському районах Києва у зв'язку з проведенням гідравлічних випробувань тепломереж у рамках підготовки до наступного опалювального сезону.

Як повідомила прес-служба компанії, на час проведення робіт гаряче водопостачання тимчасово припинено для 558 житлових будинків, 31 лікувальної установи, 21 дитячого садка, 20 шкіл та 229 відомств у Печерському районі, а також для 207 житлових будинків, 5 лікувальних установ, 16 дитячих садків, 11 шкіл і 38 відомств у Дніпровському районі.

У Голосіївському районі постачання гарячої води буде припинено для одного житлового будинку та 9 відомств.

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Кияни можуть уточнити терміни проведення гідравлічних випробувань на кожній окремо взятій вулиці міста на офіційному сайті "Київенерго".

У компанії зазначили, що гідравлічні випробування - це метод діагностики тепломереж, який "Київенерго" застосовує у кожний міжопалювальний період з квітня по серпень. Графік випробувань погоджує Київська міська держадміністрація.

"Гідравлічні випробування дозволяють виявити і відремонтувати найбільш зношені ділянки мереж, запобігши появі пошкоджень у холодну пору року. Випробування здійснюються тепломережною водою температурою до +40 градусів з підвищеним на 25% тиском. Тому технологічно неможливо випробувати тепломережу без відключення гарячої води", - йдеться у повідомленні.

Довідка УНІАН. «Київенерго» генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу найбільшого в Україні приватного енергохолдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова.

Генерацію електричної енергії «Київенерго» здійснює на двох теплоелектроцентралях - ТЕЦ-5 (встановлена електрична потужність - 700 МВт, теплова - 1874 Гкал/год) і ТЕЦ-6 (встановлена електрична потужність - 500 МВт, теплова - 1740 Гкал/год). Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною протяжністю понад 11,7 тис. км.

Виробництво теплової енергії «Київенерго» здійснює на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також на трьох станціях теплопостачання і 183 котельнях. Загальна встановлена потужність теплових джерел - 8725 Гкал/год. Транспортування теплової енергії забезпечується тепломережами загальною протяжністю близько 2,3 тис. км (у двотрубному вимірі). Основними акціонерами «Київенерго» є компанія ДТЕК (72,39% акцій) і держава (25% акцій).