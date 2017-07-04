На Трухановому острові почався демонтаж кіосків
15:50, 04 липня 2017Київ
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Працівники департаменту міського благоустрою за місяць повинні прибрати незаконні МАФи.
На роботи відведено місяць \ Типовий Київ
На Трухановому острові почався демонтаж незаконних тимчасових споруд, повідомляє група Києва на сторінці в Facebook.
Читайте такожУ Києві біля метро "Позняки" вночі пошкодили десятки МАФів (фото) «Комісія зобов'язала департамент міського благоустрою демонтувати всі незаконні МАФи на Трухановому острові», - йдеться в повідомленні.
Комунальним працівникам виділили місяць на те, щоб прибрати кіоски.
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