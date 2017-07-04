Подорожчання проїзду у столичному метро: опубліковано офіційне рішення

Опубліковано розпорядження Київської міської державної адміністрації від 16 червня 2017 року «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху», яким вводяться нові тарифи з 15 липня.

Публікація документа здійснена у сьогоднішньому номері муніципальної газети «Хрещатик». Розпорядження зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 27 червня.

Згідно з документом, разова поїздка у автобусі, трамваї, тролейбусом, фунікулером обійдеться пасажиру в 4 грн, у метрополітені (без використання пластикової картки) – 5 грн.

У разі використання пластикової безконтактної картки при разовому придбанні 1-9 поїздок затверджено тариф у розмірі 5 грн за кожну; 10-19 поїздок – 4,90 грн; 20-29 поїздок – 4,80 грн; 30-39 поїздок – 4,70 грн; 40-49 поїздок – 4,60 грн; 50 поїздок – тариф 4,50 грн.

Залогова вартість картки залишається 12 грн.

Встановлено, що вартість разового квитка на перевезення міською електричкою , яка працює в звичайному режимі, становить 5 грн. Вартість єдиного разового квитка на проїзд у міській електричці та у трамваях маршрутів №№4, 5, або в автобусах №№59,60, 61, становитиме 7 грн.

Розпорядженням затверджено також вартість проїзних квитків у міському пасажирському транспорті.

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Так, вартість проїзного квитка на один вид транспорту (автобус, трамвай, фунікулер, тролейбус) без обмеження кількості поїздок затверджена в розмірі 170 грн на місяць (85 грн на другу половину місця), для студентів – 85 грн на місяць, для учнів денної форми навчання – 42,5 грн на місяць (21,25 грн на другу половину місяця). Вартість місячного квитка для проїзду в метрополітені становитиме 380 грн (190 грн – на другу половину), для студентів – 190 грн, для учнів – 95 грн (47,5 грн – на другу половину місяця). Вартість місячного квитка для проїзду в міській електричці становитиме 190 грн (95 грн – на другу половину), для студентів – 95 грн, для учнів – 47,5 грн (23,75 грн – на другу половину місяця).

Вартість проїзного квитка на два види транспорту: трамвай-автобус, тролейбус-автобус, трамвай-тролейбус без обмеження кількості поїздок затверджена в розмірі 330 грн на місяць (165 грн на другу половину місця), для студентів – 165 грн на місяць, для учнів денної форми навчання – 82,5 грн на місяць (41,25 грн на другу половину місяця). Вартість місячного квитка двома видами транспорту, один з яких міська електричка (інший - трамвай, тролейбус чи автобус) становитиме 340 грн (170 грн на другу половину місця), для студентів – 170 грн на місяць, для учнів денної форми навчання – 85 грн на місяць (42,5 грн на другу половину місяця).

Вартість місячного квитка двома видами транспорту, один з яких метрополітен (інший - трамвай, тролейбус чи автобус), становитиме 510 грн (255 грн на другу половину місця), для студентів – 255 грн на місяць, для учнів денної форми навчання – 127,5 грн на місяць (63,75 грн на другу половину місяця).

Купити місячний проїзний без обмеження кількості поїздок на метро-міську електричку можна буде за 520 грн (260 грн – на другу половину), для студентів – 260 грн, для учнів – 130 грн (65 грн – на другу половину місяця).

Встановлено, що вартість проїзного на три види транспорту на місяць без обмеження кількості поїздок:

автобус- трамвай-тролейбус становитиме 410 грн (205 грн на другу половину місця), для студентів – 205 грн на місяць, для учнів денної форми навчання – 102,5 грн на місяць (51,25 грн на другу половину місяця);

трамвай-метрополітен-міська електричка, а також тролейбус-метрополітен-міська електричка або автобус- метрополітен-міська електричка становитиме відповідно 680 грн (340 грн), 340 грн та 170 грн (85 грн).

Вартість проїзного на чотири види транспорту (автобус-трамвай-тролейбус-метрополітен) на місяць без обмеження кількості поїздок становитиме 710 грн (355 грн на другу половину місця), для студентів – 355 грн на місяць, для учнів денної форми навчання – 177,5 грн на місяць (88,75 грн на другу половину місяця).

Розпорядженням також встановлено вартість проїзних квитків з обмеженою кількістю поїздок на один, два, три та чотири види транспорту. Їх ціна залежно від кількості поїздок складатиме від 190 грн до 580 грн, для студентів – від 95 до 290 грн, для учнів – від 23,75 грн до 145 грн.

Як повідомляв УНІАН, Київська адміністрація має намір підняти ціни на проїзд у метро до 5 гривень, у наземному транспорті до 4 гривень з 15 липня.