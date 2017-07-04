Uber запустив у Києві новий сервіс UberBLACK із автомобілями преміум-класу

Uber розширив лінійку сервісів, доступних киянам та запустив в Києві преміальний сервіс UberBLACK, який доступний користувачам з 4 липня. Про це повідомили у прес-службі компанії.

«Сервіс націлений на тих користувачів, хто хоче пересуватися містом на автомобілях підвищеної комфортності і при цьому отримувати обслуговування найвищого рівня. Сервіс доступний в Києві з 4 липня, вартість поїздки на UberBLACK буде розраховуватися за формулою: 85 грн. за подачу автомобіля, 10 грн. за кожен кілометр і 1 грн. за 1 хвилину в дорозі. Мінімальна вартість поїздки - 130 грн», - йдеться у повідомленні компанії.

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До UberBLACK будуть підключені такі автомобілі, як, наприклад, Audi A6, Mercedes E-class, BMW X5, Toyota Land Cruise, Toyota Camry XV07 і інші марки преміум-класу. Щоб скористатися новим сервісом в Києві, досить пересунути слайдер на опцію UberBLACK в додатку Uber.

“Uber в Україні розвивається рекордними темпами: всього рік тому Україна з'явилася на карті Uber, а ми вже представлені не тільки в Києві, а й в Одесі, Львові, Дніпрі, Харкові, і у всіх містах відзначаємо зростання числа користувачів і водіїв-партнерів. Крім того, у доповнення до uberX і UberSELECT ми сьогодні вперше запускаємо в Україні преміальний сервіс UberBLACK, - сказав Олексій Стах, генеральний менеджер Uber в Україні, Азербайджані, Білорусі та Казахстані.

Як повідомляв УНІАН раніше, компанія Uber звільнила віце-президента Ентоні Левандовскі, який очолював програму створення безпілотних вантажівок. Про це повідомляє Медуза з посиланням на Reuters. Зазначається, що рішення пов'язане з небажанням Левандовскі виступати в суді за позовом компанії Waymo (належить Alphabet, материнській компанії Google), яка звинуватила його в крадіжці технологій