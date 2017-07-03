Кличко взяв участь у відкритті круглого столу, організованого Конгресом місцевих і регіональних влад Ради Європи

Мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко взяв участь у відкритті круглого столу «Належне врядування у великих містах України і Європи: ефективність і дієвість», яку організував Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи у рамках проекту «Сприяння розвитку місцевої демократії в Україні» та Плану дій Ради Європи для України на 2015-2017 роки.

Читайте такожУ Києві відзначили 25-річчя Асоціації міст УкраїниВіталій Кличко наголосив, що після Революції гідності почався активний процес розвитку громадянського суспільства в Україні. При цьому зросли очікування громадян щодо втілення необхідних змін і реформ, зросли вимоги щодо відкритості й прозорості влади, зросли і можливості щодо участі громади в ухваленні рішень.

«За три останніх роки в сфері муніципального управління відбулись кардинальні зміни. Відбувається децентралізація у сфері надання адміністративних послуг та містобудування. Змінюються підходи до бюджетного планування та регіонального розвитку. Великі міста впроваджують інноваційні технології в міському управлінні», – наголосив мер Києва.

Віталій Кличко підкреслив, що децентралізація, про яку зараз багато говорять, повинна мати більш відчутний ефект.

«Однією з найбільших проблем, із якою до мене звертаються як до голови Асоціації міст члени нашої організації, є визначення обсягу делегування муніципальній владі повноважень уряду. Сьогодні держава хаотично передає повноваження, наприклад, у сфері соціальних пільг і субсидій. Проблема полягає в тому, що право на отримання пільг визначено законами і його запроваджувала центральна влада. А фінансування таких пільг фактично переклала на місцеву владу. І ми вимушені відволікати значні ресурси з програм благоустрою, розвитку житлово-комунального господарства, будівництва доріг на фінансування загальнодержавних пільг», – сказав Віталій Кличко.

Окрім того, держава має на законодавчому рівні закріпити права та надати повноваження муніципалітетам вирішувати гострі проблеми міст. Мова, зокрема, про впорядкування паркування, можливість ефективно вирішувати проблему утилізації твердих побутових відходів, створення муніципальної поліції, інші питання.

«Хотів би наголосити, що в контексті реформи з децентралізації гостро постає і проблема функціонування міських агломерацій. І тут важливо скоординувати процеси об’єднання територіальних громад із закономірним рухом великих міст до розширення своєї території. Адже навколишні містечка і селища користуються всією соціальною та комунальною інфраструктурою великого міста, а тягар забезпечення цього лягає виключно на владу цього міста», – підкреслив Віталій Кличко.

У своєму вступному слові Президент Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи Гудрун Мозлер-Торнстрьом зазначила, що сьогодні перед багатьма великими містами постали схожі проблеми: зростання міського населення та навантаження на інфраструктуру міст, екологічні та соціальні питання. Разом із тим, для успішної роботи міської влади важлива прозорість її діяльності, залучення громадян для забезпечення демократичного ухвалення рішень.

«Сьогоднішній круглий стіл – гарна можливість обговорити наші проблеми, обмінятися досвідом, навчитися одне в одного і надихатися успішними прикладами», – зауважила Президент.

У коментарі журналістам Віталій Кличко зазначив, що подібні заходи вкрай важливі, адже допомагають спільно напрацювати рішення для розв’язання гострих проблем українських міст, обмінюватися ідеями та досвідом.

«Дуже радий, що склалися гарні відносини і співпраця з Президентом Конгресу місцевих влад, і що відбуваються такі зустрічі. Ми маємо повну підтримку і розраховуємо на подальшу ефективну співпрацю. Адже, якщо історія місцевого самоврядування за кордоном налічує сотні і десятки років, то ми починаємо цей процес фактично з нуля. При цьому доводиться долати великі виклики, що постали перед нашою країною, та втілювати очікування громадян», – зазначив мер Києва.