У Києві після "мінування" відкрили станцію метро "Театральна"

14:24, 02 липня 2017
Київ
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«Станція "Театральна" перевірена. Вибухонебезпечні предмети не виявлені. Працюємо в звичайному режимі», - сказано в повідомленні метрополітену.

В Києві

Вибухівка на станції київського метрополітену «Театральна» не виявлена, робота станції відновлена.

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Про це столичний метрополітен повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

«Станція "Театральна" перевірена. Вибухонебезпечні предмети не виявлені. Працюємо в звичайному режимі», - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, станція метрополітену "Театральна" у Києві через повідомлення про замінування не працювала на вхід і вихід, а також на пересадковому вузлі.

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Теги: #станція метро Театральна#мінування метро