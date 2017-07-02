У Києві після "мінування" відкрили станцію метро "Театральна"
14:24, 02 липня 2017Київ
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«Станція "Театральна" перевірена. Вибухонебезпечні предмети не виявлені. Працюємо в звичайному режимі», - сказано в повідомленні метрополітену.
У Києві "замінували" станцію метро "Театральна" / фото УНІАН
Вибухівка на станції київського метрополітену «Театральна» не виявлена, робота станції відновлена.
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Про це столичний метрополітен повідомляє на своїй сторінці у Facebook.
«Станція "Театральна" перевірена. Вибухонебезпечні предмети не виявлені. Працюємо в звичайному режимі», - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, станція метрополітену "Театральна" у Києві через повідомлення про замінування не працювала на вхід і вихід, а також на пересадковому вузлі.
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