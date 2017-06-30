У Києві відзначили 25-річчя Асоціації міст України

Мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко відкрив урочисте засідання АМУ з нагоди 25-річчя організації.

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«Сьогодні ми зібралися, щоб відзначити ювілейну дату – 25 років Асоціації міст України. І сьогодні тут саме ті люди, завдяки яким наша Асоціація є потужною організацією, що відстоює права місцевого самоврядування. Передусім, це представники громад – членів Асоціації, а також наші ветерани – ті, хто розвивав Асоціацію, - зазначив Віталій Кличко. – Радий вітати у цьому залі Президента України Петра Порошенка, представників парламенту, уряду. А також – представників асоціацій місцевого самоврядування, міжнародних організацій - усіх, хто є нашими однодумцями та партнерами у справі реформування та розвитку місцевого самоврядування», – зазначив мер Києва.

В урочистому заході беруть участь близько 800 представників громад – членів АМУ з усієї України, урядовці, представники парламенту.

Відкрилося засідання виступом Президента України Петра Порошенка.