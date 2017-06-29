Кличко вручив посвідчення першим представникам формування з охорони правопорядку "Муніципальна варта"

Мер Києва Віталій Кличко вручив посвідчення першим 36-ти представникам новоствореного громадського формування з охорони правопорядку «Муніципальна варта», які склали сьогодні присягу, повідомляє прес-служба КМДА.

Мер зазначив, що створення такого підрозділу – це перший крок до появи муніципальної поліції в українській столиці.

«Я хочу привітати кожного з вас та подякувати за ваше бажання підтримувати правопорядок у нашому місті. Хочу запевнити, що кожен із вас може розраховувати на мою підтримку. І я так само розраховую на вас, розуміючи, що ми з вами – одна команда», – звернувся Віталій Кличко до членів «Муніципальної варти».

Мер Києва підкреслив, що місто розуміє свою відповідальність у питанні безпеки мешканців столиці.

«Тому ми всіляко допомагаємо поліції, у рамках міської програми «Безпечна столиця» створили, зокрема, єдиний дата-центр, встановлюємо камери відеоспостереження на вулицях міста. І створення «Муніципальної варти» – це результат наших зусиль для допомоги поліції у забезпеченні правопорядку на вулицях Києва. Адже не таємниця, що питання безпеки – одне з головних, яке турбує не лише киян, а й усіх українців», – наголосив Віталій Кличко.

Мер столиці зазначив, що «Муніципальна варта» – це перший крок до створення муніципальної поліції Києва.

«Новостворений підрозділ допомагатиме поліції забезпечувати і підтримувати правопорядок у столиці. Зокрема, щодо вирішення проблем незаконної торгівлі, неналежного паркування, патрулювання вулиць міста та інших напрямів», – наголосив Віталій Кличко.

Київське міське громадське формування з охорони громадського порядку і державного кордону «Муніципальна варта» працюватиме в усіх районах Києва у тісній співпраці з представниками підрозділів Національної поліції. Серед членів новоствореного формування – учасники АТО, які повернулися зі Сходу України та прагнуть допомогти у забезпеченні правопорядку в Києві. Вже створені районні підрозділи «Муніципальної варти», призначені їх керівники. Незабаром з’явиться також «гаряча лінія» формування.

«Муніципальна варта» працює на громадських засадах, однак місто, розуміючи важливість фінансування роботи формування, працює над тим, аби передбачити кошти на забезпечення його діяльності за рахунок бюджету столиці.

Сьогодні отримали посвідчення перші 36 із 100 членів громадського формування «Муніципальна варта», інші поки оформлюють документи і одержать посвідчення незабаром.