Кличко підписав меморандум про співпрацю з Молдовою, Грузією і Конгресом місцевих та регіональних влад Ради Європи

Київський міський голова Віталій Кличко від імені Асоціації міст України підписав меморандум про співпрацю між асоціаціями органів місцевого самоврядування України, Грузії, Молдови і Конгресом місцевих та регіональних влад Ради Європи. У підписанні також взяли участь Давіт Джикія, президент Національної асоціації місцевих влад Грузії (NALAG), Тетяна Бадан, Президент Конгресу місцевих влад Молдови (CALM), та Андреас Кіфер, Генеральний секретар Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи.

Віталій Кличко наголосив, що підписання меморандуму – це ще один крок до того, щоб зробити роботу місцевої влади більш ефективною.

«Місцева влада найбільш наближена до людей і відчуває всі проблеми і зміни, які відбуваються на місцях. І наше ключове завдання – забезпечити прозорість та відкритість процесів управління. Забезпечити участь громад в ухваленні рішень, які впливають на життя людей. Адже саме для цього у наших країнах були створені асоціації місцевих органів влади», – наголосив Віталій Кличко.

Мер Києва підкреслив, що столична влада сьогодні показує приклад іншим містам України як забезпечити прозорість усіх управлінських процесів і використання бюджетних коштів, налагодити співпрацю з громадою тощо.

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«Впевнений, що разом із асоціаціями органів місцевого самоврядування Грузії та Молдови та за підтримки Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи ми зможемо ефективно вирішувати всі ті проблемні питання, які постають перед нами, та проваджувати програми розбудови місцевих громад. Втілювати ефективні проекти, запроваджувати зміни, яких очікують люди», – наголосив Віталій Кличко.

Давіт Джикія підкреслив важливість підписання меморандуму, адже він дасть можливість на новому якісному рівні напрацьовувати ефективні рішення на благо громад.

Тетяна Бадан зазначила, що підписання документу є важливим і для Конгресу місцевих влад Молдови, адже це, насамперед, – платформа для спілкування, обміну досвідом та пошуку спільних підходів для того, щоб голос місцевого самоврядування почули.

У свою чергу Андреас Кіфер привітав країни з підписанням і пообіцяв сприяння з боку Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи щодо підтримки місцевої влади, щоб та могла ефективно реалізовувати очікування та потреби людей, а також у розвитку демократичних процесів на місцевому рівні.

У коментарі журналістам Віталій Кличко наголосив, що для України важливим є досвід Молдови та Грузії, які пройшли значний шлях та досягли успіхів, закладаючи фундамент змін на місцевому рівні.

«Ми прагнемо, щоб наша країна стала справді європейською державою, і від місцевого самоврядування залежить дуже багато. Адже кожен громадянин повинен відчувати, що впливає на процеси, які відбуваються в його місті. Це дасть додатковий поштовх для розвитку місцевого самоврядування, що є базисом для великих змін у всій країні», – підкреслив мер.