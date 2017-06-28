Мер Києва Віталій Кличко привітав українців з Днем Конституції та взяв участь у церемонії покладання квітів до пам'ятника автору першої української Конституції Пилипу Орлику, яка відбулася за участю Президента України, представників Уряду і Верховної Ради.

Читайте такожНайпопулярніше у світовій пресі про Україну: безвізовий режим та неефективність стратегії розвитку Києва (інфографіка)

«Конституція – це фундамент нашої державності, незалежності, демократії. Ухвалення Основного закону у 1996 році стало найважливішим кроком у забезпеченні прав людини і громадянина в нашій державі. Головне, щоби положення і норми української Конституції були не тільки деклараціями, а реально працювали на благо громадян України. Щоби кожен українець почував себе захищеним і відчував, незалежно від посади, соціального статусу, політичних і релігійних переконань, що живе у сучасній європейській демократичній державі, де панує закон і главенствує право», – наголосив Віталій Кличко.

Він зазначив, хоча сьогоднішня Конституція України доволі молода і їй виповнюється тільки 21 рік. Перша ж українська Конституція гетьмана Пилипа Орлика була упорядкована понад 300 років тому і однією з перших в Європі і в світі створила демократичні стандарти поділу влад в управлінні між законодавчою, виконавчою та судовою гілками.

«Я вірю, що Україна стане конституційно розвиненою та правовою європейською державою з високими стандартами життя і повним дотриманням демократичних прав і свобод наших громадян», - підкреслив мер Києва.