Київський метрополітен зазнав вірусної атаки
15:45, 27 червня 2017Київ
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Наразі безконтактні картки у метро працюють у звичайному режимі.
Метрополітен також зазнав хакерської атаки / фото УНІАН
Столичний метрополітен зазнав масштабної хакерської атаки, оплата банківськими картками наразі неможлива. Про це підземка повідомила на своїй сторінці у Facebook.
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"Оплата банківськими картками у підземці наразі неможлива. Хакерська атака. Безконтактні картки метро працюють у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, в Україні 27 червня хакери атакували низку великих підприємств та установ. Зокрема, кібератаки були здійснені на сайти "Київенерго", "Укртелеком", "Ощадбанк" та "Нова пошта".
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