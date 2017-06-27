Київський метрополітен зазнав вірусної атаки

Столичний метрополітен зазнав масштабної хакерської атаки, оплата банківськими картками наразі неможлива. Про це підземка повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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"Оплата банківськими картками у підземці наразі неможлива. Хакерська атака. Безконтактні картки метро працюють у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в Україні 27 червня хакери атакували низку великих підприємств та установ. Зокрема, кібератаки були здійснені на сайти "Київенерго", "Укртелеком", "Ощадбанк" та "Нова пошта".