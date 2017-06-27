Кличко відкрив перший в столиці Центр соціальних послуг

У новому Центрі соціальних служб кияни зможуть зручно і швидко отримати близько 100 соціальних послуг. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час відкриття Центру соціальних служб у Святошинському районі Києва, як повідомляється на сайті КМДА.

«Хочу привітати мешканців Святошинського району з відкриттям першого у столиці і одного з найкращих в Україні Центрів соціальних служб, – сказав мер. – У вашому районі вже є найкращий Центр надання адміністративних послуг. І сьогодні я радий відкрити прозорий офіс для надання соціальних послуг, щоби кожен киянин швидко і комфортно отримував необхідні соцпослуги і вирішував усі свої питання без черг і в одному місці. Адже у новому Центрі можна отримати близько 100 соціальних послуг», – зазначив Віталій Кличко.

Мер зауважив, що сьогодні питання соціальної підтримки (призначення пенсій та надання різних видів соціальної допомоги, соціальних послуг) і забезпечення робочим місцем повинне вирішуватись в максимально стислі терміни. І столична влада робить все для того, щоби людина, звертаючись до такого офісу, отримала всю необхідну їй інформацію, прозору систему нарахувань, щоб це відбувалося вчасно та оперативно.

Перевагою надання послуг у такому форматі є те, що в одному приміщенні, який працюватиме у форматі «прозорий офіс», можна отримати базовий пакет послуг соціального характеру за різними напрямами. Це і оформлення субсидій, соціальних виплат, пенсій, сприяння у підборі роботи, нарахування допомоги із безробіття, надання інформаційних послуг щодо соціальних послуг пенсіонерам, особам із інвалідністю, сім’ям із дітьми, молоді.

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Сьогодні у Києві всі служби соціального спрямування розташовані за різними адресами. Причиною такої розпорошеності соціальних служб у більшості випадків є відсутність вільних пристосованих приміщень. Створення центру надало можливість зібрати в одній будівлі всі соціальні служби, зокрема: управління праці та соціального захисту, управління Пенсійного фонду України, центр зайнятості.

Центр облаштовано необхідним обладнанням. Тут також є дитяча ігрова зона, кімната матері і дитини. Діє електронна черга.

У центрі забезпечені максимальні умови для надання послуг особам із інвалідністю, зокрема: відповідність приміщень та їхніх елементів (пандусів, санвузлів) будівельним вимогам щодо відвідування їх людьми з інвалідністю; встановлення візуальних знаків, звукового оповіщення електронної черги; розміщення інформаційних матеріалів знаків зі шрифтом Брайля; прийом громадян із вадами слуху сертифікованими фахівцями, у тому числі спеціалістом, який володіє мовою жестів; є соціальний транспорт для перевезення осіб із інвалідністю.

Мер зауважив, що це перший Центр соціальних служб у Києві та столична влада планує відкривати такі прозорі офіси, де кияни зможуть отримати необхідні соціальні послуги, і в інших районах.

«На жаль, тут не присутній прем’єр Володимир Гройсман. Ми відкривали разом такі центри у Вінниці й Харкові. І, на мою думку, центр у Києві – найкращий в Україні за спектром надання послуг, за обладнанням, за сервісом. І це тільки початок. Будемо відкривати наступні центри. Впевнений, що в кожному районі столиці має бути соціальний центр такого рівня», – підкреслив Віталій Кличко.

У свою чергу міністр соціальної політики Андрій Рева зазначив, що у новому центрі реалізовані всі основні світові стандарти обслуговування людей.

«Це система «фронт» і «бек» офіс, система електронного управління чергою, доступність для людей із обмеженими можливостями, – зазначив міністр. – Ми пишаємося тим, що зробив Київ. Цей центр соціальних послуг дійсно є найкращим в Україні. Київ як столиця знову задає тон в організації системи обслуговування. І я дуже хочу, щоби цей стандарт переймали інші міста», – відзначив Андрій Рева.