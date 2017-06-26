У КМДА розповіли, что треба робити для уникнення нового відключення київських ТЕЦ

Триває запуск обладнання на ТЕЦ № 6, запущений паровий котел і відбувається підігрів системи, після чого розпочнеться подача гарячої води у будинки киян. Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв під час щотижневого прес-брифінгу, передає прес-служба столичної влади.

«24 червня відновлене газопостачання на ТЕЦ № 6. Завтра відбудеться під’єднання навантаження і райони, що досі залишалися без гарячої води, отримають послугу. Відновлення роботи ТЕЦ стало можливим завдяки досягненню домовленостей між дочірнім підприємством «Нафтогазу» «Укртрансгазом» та ПАТ «Київенерго». У цьому процесі місто забезпечує контроль за дотриманням зобов’язань «Київенерго», аби ситуація не повторилася і люди знову не залишилися без послуг», – повідомив заступник голови КМДА.

Він зауважив, аби уникнути повторення ситуації, необхідно забезпечити стабільність взаєморозрахунків за спожиті комунальні послуги.

«Я звертаюся до усіх споживачів, у тому числі до підприємств різних форм власності, з проханням не накопичувати борги. Міжопалювальний період – найбільш оптимальний час для того, щоб погасити борги за комунальні послуги, оскільки рахунки в цей час – найнижчі. Усі нарахування, що викликають сумніви, потребують звірки, перевірки роботи теплового обладнання – будуть перевірені. Саме на цього ми повинні зосередитись у міжопалювальний період і на цьому повинні зосередити свої зусилля виконавці послуг. «Київенерго», «Київводоканал» і ТОВ «Євро-Реконструкція» повинні поінформувати своїх споживачів щодо того, куди необхідно звернутись, аби перевірити нарахування і, в разі помилки, здійснити перерахунок», – наголосив Пантелеєв.