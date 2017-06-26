Кличко відкрив новий в’їзний знак в столицю з боку Борисполя

До кінця року на в’їздах до столиці планують замінити ще п’ять знаків. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час презентації нового в’їзного знаку на в’їзді до Києва на дорозі Київ-Харків.

«На шести в’їздах до Києва ми плануємо встановити нові архітектурно-дорожні в’їзні знаки. Це перше, що бачить людина, приїжджаючи до будь-якого міста. І особливо важливо, що сьогодні ми відкриваємо цей знак на Бориспільському шосе, яке веде з аеропорту «Бориспіль» до столиці. І буде зустрічати кожного гостя, який прибуде до Києва. До кінця року ми плануємо встановити нові символи на межі міста на п’яти різних в’їздах у столицю», – цитує Віталія Кличка прес-служба КМДА.

Мер зазначив, що старий в’їзний знак зі сторони Борисполя був виготовлений майже 40 років тому, до Олімпіади-80. Останні кілька років він був у незадовільному стані, і кияни скаржилися, що букви нахилилися та виглядають неестетично. Новий знак – металевий, тому прослужить довше. У темну пору доби він буде підсвічуватися. Крім того, зеленбудівці впорядкували клумбу навколо знаку. Висота кожної букви – 3 метри, а силуету Архистратига Михаїла – понад 8 метрів.

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«Ми намагаємося зробити так, щоб перше враження про Київ, перша асоціація була позитивною та інформувала гостей міста про якусь особливість нашої столиці. Наприклад, на цьому знакові зображений Архистратиг Михаїл, який вважається покровителем Києва», – зазначив міський голова.

У коментарі журналістам Віталій Кличко розповів, що дизайн решти знаків поки не затверджений, ведуться проектні роботи. Планується, що знаки не будуть однотипними, на кожному з них буде зображена якась особливість чи архітектурна пам’ятка столиці. Місця встановлення в’їзних знаків були визначені Департаментом містобудування та архітектури спільно з іншими профільними департаментами, підприємствами та районними адміністраціями столиці.

«Я впевнений, що біля цього знаку зупинятиметься багато автівок, і люди з задоволенням будуть біля нього фотографуватися», – наголосив Віталій Кличко.