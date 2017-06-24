Жителі Троєщини, Оболоні та Подолу 26 червня отримають гарячу воду - КМДА

Жителі столичних масивів Троєщина, Оболонь та Поділ у понеділок, 26 червня, отримають гарячу воду. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міськдержадміністрації.

Читайте такожП'ять районів Києва півмісяця сидітимуть без гарячої водиНагадується, що «Укртрансгаз» зняв обмеження на транспортування газу до ТЕЦ-6, введені раніше через несплату за послуги транспортування газу й розпочалось відновлення газопостачання.

Очікується, що розгортання технологічних процесів триватиме 2-3 доби, а постачання гарячої води відбудеться 26 червня.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня «Київтрансгаз» було припинено газопостачання столичної ТЕЦ-6, що забезпечує тепловою енергією ряд районів столиці, а також виробляє електроенергію. За даними «Київенерго», причиною припинення газопостачання стали накопичені борги за газ і транспортування газу.

За словами представників «Київенерго», борги компанії були зумовлені тим, що держава не погасила борги за субсидіями, які покривали частину витрат населення на оплату комунальних послуг.

21 червня в «Укртрансгазі» заявили, що готові відновити подачу газу на теплоелектроцентралі Києва за умови виплати 60 млн грн боргу.

Сьогодні, 24 червня, «Укртрансгаз» зняло обмеження на транспортування газу до столичної ТЕЦ-6. У «Нафтогазі» заявили, що «Укртрансгаз» погодився поновити газопостачання, хоча із 61 млн грн боргу за транспортування газу на даний час надійшло лише 20 млн грн.

Загальний борг «Київенерго» перед «Укртрансгазом» за послуги транспортування становить близько 330 млн грн.

23 червня КМДА надіслала «Укртрансгазу» листа, яким гарантувала контроль за виконанням «Київенерго» у строк до 30 червня своїх зобов’язань щодо погашення боргу у сумі 41 млн грн.