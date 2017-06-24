До депутата Київради, яка бореться з незаконними забудовами в місті, прийшли з обшуком

У будинку київської активістки, депутата Київради від "Самопомочі" Ольги Балицької, яка активно бореться з незаконними забудовами в місті, почалися обшуки. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив главред «Нового времени» Віталій Сич.

«Спочатку вона отримала величезну кампанію з своєї дискредитації - не тільки в інтернеті, про неї навіть роздавали листівки в метро. Потім під її вікна принесли труну і її ж показово поховали. Тепер у неї вдома почалися обшуки. Почитайте, вам сподобається», - написав Сич.

Сама Балицька повідомила, що кримінальне провадження для обґрунтування обшуку порушено не проти неї.

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«Кримінальне провадження для обґрунтування обшуку порушено не проти мене (проти якогось чинаря; на мене нічого не нарили, хоч намагалися). Мене випадково просто так вирішили обшукати, в рамках розслідування", так би мовити, - написала Балицька на своїй сторінці в Facebook. - Просто не налазить на голову, що у судів "не вистачає часу/суддів" на справи Майдану, всяких "юр єнакіївських", прихильників яника і тп, але знаходиться ресурс на 3 (три поспіль, Карл !!!) екстрено термінових засідання для спроби залякати мене і моїх рідних. Відмираючі методи '90-х тільки підтверджують, що нас бояться, дуже-дуже сильно, і що ми - на правильному шляху, і 100% переможемо!»