Асоціація міст України виступає за "зелений тариф" на виробництво електричної енергії зі сміття

Серед пріоритетів роботи асоціації міст України – скорочення обсягів побутового сміття. Про це стало відомо з повідомлення на сайті організації, яке було опубліковано 23 червня.

Ситуація із захороненням побутового сміття близька до критичної – в країні назріває глобальна екологічна проблема. Члени Асоціації міст України, запропонували варіанти вирішення цієї проблеми.

Експерти Асоціації міст України брали участь у підготовці Національної стратегії поводження з відходами, активно брали участь у розробці законопроектів, які кардинально вплинуть на ситуацію в даній сфері. Профільні комітети парламенту підтримали ці зміни, що в перспективі дозволить зменшити кількість звалищ сміття та обсяги утилізації відходів.

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Члени Асоціації міст України підтримують впровадження «зеленого тарифу» на виробництво електричної енергії під час спалювання побутових відходів, що дозволить частково вирішити проблему переповнених полігонів за рахунок зменшення обсягів сміття.

Важливим напрямком діяльності Асоціації є обмін досвідом із західними колегами: 15 червня пройшла зустріч мерів українських міст та керівника польського підприємства, яке виробляє обладнання для ефективної та екологічно чистої переробки сміття.

Розуміючи всю складність ситуації, Асоціація міст України докладає максимальні зусилля і закликає всіх народних депутатів, представників органів центральної та місцевої влади, місцевого самоврядування, об'єднатися і комплексно вирішити цю важливу проблему.