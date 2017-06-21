Головний архітектор Києва розповів, за якими критеріями був обраний проект реконструкції Шулявського мосту

Проект реконструкції Шулявського шляхопроводу від «Київдормістпроект» був прийнятий членами містобудівної ради одноголосно, оскільки з поданих на конкурс проектів тільки він відповідав заданим критеріям. Про це в ексклюзивному інтерв'ю інтернет-виданню «Наш Київ» заявив головний архітектор столиці Олександр Свистунов.

За його словами, інші подані проекти, в тому числі так званий альтернативний проект-трирівневої розв'язки з реверсивним кільцем, не відповідають первинним стратегічним критеріями: терміни, бюджет, інженерні комунікації і комфорт для киян.

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«Перший і найважливіший критерій вибору проекту — це сама можливість реалізації. Вона пов'язана з підземними переходами, мережами, які проходять на цій території, з відстанями до житлових будинків, заїздами у двори, ну і безпосередньо з метрополітеном. Далі — пропускна спроможність та забезпечення руху по проспекту Перемоги на час будівництва, адже це питання, з якими зіткнуться сотні тисяч киян під час проведення робіт, а це не день і не два, а рік-півтора у разі реалізації обраного проекту», — повідомив Олександр Свистунов.

Головний архітектор Києва розповів про недоліки «альтернативного проекту». «На містобудівній раді самого автора проекту не було. За нього презентували проект інші люди. При цьому інженерне управління не отримала задовільних відповідей на ті питання, які нас вкрай цікавили: це і терміни та можливість перекладки мереж, комунікацій і бюджетування», — зазначив Свистунов.

Також, за його словами, в ході обговорення було висловлено «дуже багато зауважень і обговорень щодо того, що варіант з трирівневої розв'язкою суперечить існуючим правилам дорожнього руху». «Також, як я згадав вище, він реалізовується у вигляді комунікаційних мереж, принаймні, нам ніхто не дав чіткої відповіді, яким чином це можна реалізувати. Всього там було більше 25 аргументованих зауважень, які викладено на папері», — резюмував Олександр Свистунов.

За його даними, в так званому "альтернативному" варіанті, який не прийняли, був зазначений строк реалізації у три роки, а бюджет — близько 1,5 мільярдів. «Терміни в два рази довше, а бюджет майже у чотири рази більше. Уявіть собі перекриту Шулявку на 3 роки. І це лише планово, без обліків форс-мажорів. І уявіть собі — витрачати 1,5 млрд гривень на одну розв'язку, коли в Києві понад 70% шляхопроводів знаходяться в жалюгідному стані і їх потрібно ремонтувати, будувати нові тощо. Це просто нерозумне витрачання коштів. Ну і важливий мінус – альтернативний проект не враховує правила дорожнього руху. Саме з цих причин, проекти, які не отримали схвалення на містобудівній раді, випали з конкурентної боротьби», — заявив Олександр Свистунов.

Він додав, що в результаті рішення було прийнято одноголосно: «Не було жодного невпевненого людини – все виступили за той варіант, який зрештою і був затверджений на містобудівній раді», — підкреслив столичний головний архітектор.