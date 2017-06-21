Кличко анонсував приїзд до Києва фахівців зі Світового банку, які оцінять перспективні інфраструктурні проекти

За кілька тижнів до Києва приїдуть фахівці Міжнародної фінансової корпорації, які проаналізують й оцінять інфраструктурні проекти, перспективні для фінансування. Про таку домовленість заявив мер Києва Віталій Кличко у Монреалі після зустрічі з глобальним керівником із роботи з містами Міжнародної фінансової корпорації Оленою Бурганською.

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«Відновлення інфраструктури міста – доріг, мостів, будівництво розв’язок – це сьогодні один із головних пріоритетів, куди ми вкладаємо багато коштів і куди залучаємо інвестиції, – зазначив Віталій Кличко. – І ми домовилися, що за кілька тижнів до Києва приїдуть фахівці Міжнародної фінансової корпорації. Зацікавленість у співпраці, у фінансуванні інфраструктурних проектів у корпорації є. І ми визначимо конкретні проекти, які втілило за допомоги IFC у Києві», – розповів після зустрічі мер Києва.

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) є підрозділом Світового банку і працює із містами без держгарантій. Більшу частину коштів корпорація виділяє на будівництво доріг, мостів, транспортної інфраструктури. Також IFC працює через приватних партнерів.

Корпорація готова надати Києву консультаційну підтримку і допомогу в різних напрямах і стратегічно зацікавлена у фінансуванні проектів у Києві. До цього жодної угоди напряму з містами в Україні Міжнародна фінансова корпорація не укладала.