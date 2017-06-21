Кличко взяв участь у Всесвітній асоціації мегаполісів у Канаді

Мер Києва Віталій Кличко презентував українську столицю на Конгресі Всесвітньої асоціації мегаполісів, який відбувається в канадському Монреалі, передає прес-служба КМДА.

Київський міський голова взяв участь у відкритті Конгресу та, зокрема, у панельній дискусії «Міста в центрі прийняття рішень – комплексні стратегії сталого розвитку», де представив ключові напрямки розвитку Києва.

Окреслюючи виклики, з якими зіштовхнувся, ставши мером, Віталій Кличко відзначив повний занепад міського господарства: величезний зовнішній борг, занедбана інфраструктура, в яку гроші не вкладали десятками років, порожня казна, борги із виплати зарплат і відсутність грошей для розвитку, корумпована бюрократична система.

«У такій ситуації ми починали практично з нуля будувати життєздатну систему, закладати основу для розвитку», – підкреслив Віталій Кличко.

Столична влада почала з відновлення економіки міста і боротьби з корупцією. Зокрема, запустили в рамках впровадження системи Smart City «Відкритий бюджет», щоб контролювати кошти і розвивати місто. Через рік ці заходи дозволили додатково отримати до міського бюджету на 30% більше коштів, ніж планували, погасити всі борги із зарплат і спрямувати кошти на відновлення інфраструктури і соціальні програми.

«Ми закінчуємо будівництво нової нитки міського колектора, будуємо нові дитсадки і школи. Бо їх теж гостро не вистачає. Ремонтуємо лікарні, створюємо нові парки і сквери, спортивні об’єкти. Продовжуємо вже третій рік масштабний ремонт доріг. Сотні кілометрів щороку капітально відновлюємо. Одним із пріоритетних проектів є завершення будівництва Подільсько-Воскресенського мосту. Тобто створення і оновлення інфраструктури – один зі стратегічних напрямків для Києва», – наголосив міський голова.

Місто визначило і свою стратегію роботи з інвесторами.

«Минулого року 60% залучених в Україну інвестицій прийшли саме до Києва. І працюють на місто. Бо бізнес бачить, що є зміни, що створено прозорі умови для його роботи, що інвестиції в Україну – це вигідно і перспективно», – підкреслив Віталій Кличко.

Особливу увагу столична влада приділяє взаємодії з громадою міста. Суспільство в Україні сьогодні дуже активне та ініціативне, і спільні зусилля влади та громади дають гарні результати.

«Ми разом з громадою повернули місту (через суди і тяганину) кілька об’єктів, які колись були фактично вкрадені у міста і віддані під забудову. Це і легендарний велотрек, і найгарніший парк «Наталка», і стадіон «Старт», який ми реконструюємо наступного року. Такі успіхи надихають людей і дають їм віру, що від них теж залежить майбутнє їхнього міста. Це дуже важливо, я вважаю. І це велика допомога і опора для влади, – зазначив Віталій Кличко. – Так, ми на початку шляху. Але не звернемо з нього. Моя амбіція – зробити Київ справжньою європейською столицею: розвиненою, комфортною, гарною. І ми рухаємося в цьому напрямку», – наголосив Віталій Кличко.

Всесвітня асоціація мегаполісів (Metropolis) об’єднує керівників майже 140 найбільших міст та агломерацій світу. Вона є майданчиком для контактів і обміну досвідом у вирішенні широкого кола питань місцевого та глобального рівня.