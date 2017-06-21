У Києві перевірять на дотримання пожежної безпеки усі історичні будівлі

Управління з надзвичайних ситуацій перевірити історичні будинки і пам’ятки Києва на дотримання пожежних норм та умов безпеки праці будівельників. Про це заявив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс, повідомляє "Українській правді. Київ". За його словами, за попередніми висновками, причиною пожежі у будівлі колишнього гастроному на вулиці Хрещатик, є халатність будівельників, які проводили роботи на даху колишнього гастроному.

Читайте такожМасштабну пожежу на Хрещатику показали з висоти пташиного польоту (відео)"Тому я звертаюся до Управління з надзвичайних ситуацій з проханням перевірити всі подібні об’єкти міста на дотримання пожежних норм та умов безпеки праці будівельників", - сказав Пліс.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня о 16:55 виникла пожежа у будівлі колишнього гастроному на вулиці Хрещатик, 40/1.На момент прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів горів дах на площі 360 кв. м. Потім вогонь по дерев’яних перекриттях розповсюдився з 2 поверху на 3 поверх та на горище загальною площею 1000 кв. м. Пожежу локалізували о 19:11 на загальній площі 1000 кв. м, о 21:04 – ліквідували.

Поліція розслідує пожежу у будівлі колишнього центрального гастроному Києва за статтею "Умисне знищення майна".