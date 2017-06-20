Масштабну пожежу на Хрещатику показали з висоти пташиного польоту (відео)

У центрі Києва на розі вулиць Хрещатик та Богдана Хмельницького горить будинок. Пожежа досить потужна, димом затягло частину Хрещатика в бік Бессарабської площі.

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На першому поверсі цього будинку розміщені аптека, салон мобільного зв'язку та ще декілька магазинів. Верхні поверхи, ймовірно, на ремонті. На місце надзвичайної події прибули декілька машин швидкої допомоги і пожежні розрахунки.

Рух Хрещатиком на відрізку від Бессарабської площі до вулиці Прорізної перекрито для транспорту. Також суттєво ускладнено рух транспорту Хрещатиком у напрямку Європейської площі. У зворотньому напрямку автомобілі не рухаються. Регулювальники відправляють їх на розворот.