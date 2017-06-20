Вогонь з будівлі центрального гастроному Києва може перекинутися на житлові будинки - ДСНС

Через пожежу у будівлі колишнього Центрального гастроному на розі вулиць Хрещатик і Богдана Хмельницького в Києві є загроза перекидання вогню на житлові будинки.

Читайте такожЗ'явилися кадри масштабної пожежі на Хрещатику (фоторепортаж)Як повідомили УНІАН у столичному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій, полум’я спалахнуло у нежитлових приміщеннях 2 та 3 поверху.

Локалізувати пожежу поки не вдалося через наявність у будівлі дерев’яних перекриттів між поверхами.

«Наразі постраждалих немає, але існує загроза перекидання вогню на житлові будинки», - зазначили у столичному управлінні ДСНС.