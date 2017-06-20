З'явилися кадри масштабної пожежі на Хрещатику (фоторепортаж)

На місці події працюють близько 10 пожежних машин і приблизно стільки ж автомобілів швидкої допомоги.

Читайте такожПожежа у Києві: на розі Хрещатика і Богдана Хмельницького горить будинок (фоторепортаж, відео)Судячи з характеру пожежі, будинок за адресою Хрещатик, 40/1 почав горіти з даху, оскільки інтенсивне полум'я і дим спочатку спостерігалося тільки на даху. Однак вогонь вже перекинувся на другий поверх будівлі, а дах фактично вигорів.

Пожежа інтенсивна, оскільки будівля стара і має дерев'яні перекриття. Пожежні поставили дві драбини і з них і з пожежної вежі намагаються загасити полум'я.