Пожежа у Києві: на розі Хрещатика і Богдана Хмельницького горить будинок (фоторепортаж, відео)

У центрі Києва на розі вулиць Хрещатик і Богдана Хмельницького горить будинок.

Як передає кореспондент УНІАН, пожежа досить потужна, димом затягло частину Хрещатика в бік Бессарабської площі.

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На першому поверсі цього будинку розміщені аптека, салон мобільного зв'язку та ще декілька магазинів. Верхні поверхи, судячи з того, що вони затягнуті риштуванням, перебувають на ремонті. На місце надзвичайної події щойно прибули декілька машин швидкої допомоги і пожежні розрахунки.