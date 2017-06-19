У Києві досі не демонтували 10 радянських пам'ятників (список)

На сьогодні у Києві налічується 10 пам'яток і 18 пам'ятних знаків, які підлягають демонтажу за законом про декомунізацію. Про це розповів директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, передає 44.ua.

"За підрахунками Інституту, станом на 15 червня 2017 року в Києві залишаються не демонтованими 10 пам'яток і 18 пам'ятних знаків", - сказав В'ятрович.

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Зокрема, скульптура автора роману "Як гартувалася сталь" Миколи Островського, радянському військовому діячеві Михайлу Кирпоносу, кінна статуя Щорсу і скульптурна композиція екіпажу бронепоїзда "Таращанець".

Серед пам'ятних знаків - барельєф "Більшовикам 1918" у Печерському районі (завод Арсенал), барельєф Леніну на ст. м "Театральна", а також пам'ятна дошка міністру оборони СРСР Андрію Гречку.