У КМДА пояснили необхідність підвищення тарифів на утримання будинків

Із 1 липня у столиці вступають у силу тарифи на утримання будинків, споруд та прибудинкових територій. У серпні кияни отримають рахунки з новими тарифами: планується, що середньозважений тариф у Києві становитиме 5,80 грн/м кв. Завдяки новим тарифам будуть підвищені зарплати працівникам робітничих професій, а також планується збільшити обсяги коштів на поточні ремонти, обслуговування ліфтів та інші нагальні потреби в житловому фонді. Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв під час прес-брифінгу, присвяченого встановленню нових тарифів для комунальних підприємств.

На зміну тарифів вплинули:

зростання майже у сім разів вартості електричної енергії для освітлення місць загального користування та роботи ліфтів зросли (з 0,2436 грн за 1кВт до 1,68 грн за 1кВт);

зростання удвічі тарифу на послуги з вивезення твердих побутових відходів;

зростання мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на 90%;

зростання у три рази вартості паливно-мастильних матеріалів тощо.

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«Тариф для комунальних ЖЕКів не змінювався майже сім років. Протягом останніх двох років комунальні підприємства зверталися до міської влади з проханням скоригувати тариф. Але на фоні збільшення інших тарифів – на тепло, гарячу воду, електроенергію, ми відмовляли підприємствам, розуміючи межі платіжної спроможності людей. Однак зараз мова йде про те, аби зберегти сферу надання послуг у робочому стані та не втратити робітників, яких уже зараз не вистачає. Я маю на увазі двірників, слюсарів, сантехніків, покрівельників, які отримують мінімальну заробітну платню (нестача двірників у Києві складає близько 40%, інших технічних працівників – 30%). Зміною тарифів ми прагнемо забезпечити безперебійне надання послуг та покращити сервіс. Саме тому ми вимагатимемо від комунальних служб докорінної зміни підходу до надання послуг та клієнторієнтованості», – сказав Петро Пантелеєв.

Він також зауважив, що для киян зберігається знижка у розмірі 10% у разі, якщо рахунки сплачені до 20 числа.

Як повідомив радник першого заступника голови КМДА із питань цінової політики Василь Яструбинський, тариф комунальних підприємств залишається одним з найнижчих у столиці.

«Середній тариф комунальних підприємств складе після коригування 5,80 грн/кв. м, тоді як тариф комерційних ЖЕКів наразі сягає не менш ніж 7 грн/кв. м», – зазначив він.

За словами директора Комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва» Ірини Бойко, зміна тарифу дозволила вже підвищити зарплати двірникам та іншим технічним фахівцям, а в подальшому дасть змогу залучити більше коштів у поточний ремонт та обслуговування застарілого житлового фонду, що вимагає більших капіталовкладень.

«Ми підвищимо кваліфікаційні вимоги до працівників, розподілимо обсяги функцій прибирання прибудинкової території та прибирання сходових клітин, аби за це відповідали два працівники та якість роботи була вища. У нас 80% житлового фонду столиці знаходиться у незадовільному стані. Тому ми плануємо оновити обладнання, техніку та збільшити обсяги вкладень на виконання поточного ремонту», – підкреслила Ірина Бойко.

Довідково.

УКиєві працює 10 муніципальних підприємств, що надають послуги з утримання будинків та прибудинкових територій – Керуючі компанії з обслуговування житлового фонду. Це одне підприємство в кожному районі, що має у своєму складі підрозділи – дільниці, що на місцях забезпечують прибирання територій, обслуговування будинків із внутрішніми (всередині будинку) тепловими, водопровідними, електричними мережами.

Зазначені підприємства здійснюють обслуговування 8,4 тисяч житлових будинків. Це 73% від загальної кількості багатоквартирних будинків (11,4 тисячі).

До липня середній тариф, що застосовувався муніципальними керуючими компаніями, складає 2,85 грн/м кв. до 20 числа та 3,14 грн/м кв. після 20 числа. Якщо порівнювати тариф комунальних підприємств і вартість аналогічних послуг у комерційних структурах, то тариф у приватних ЖЕКах складає в середньому від 7 грн/м кв.

У системі комунальних підприємств Києва працює 4,6 тисяч майстрів із прибирання. Потреба в кадрах – понад 7,3 тисячі. Тобто укомплектованість складає лише 62,7%. Норма обслуговування складає 3174 м² прибудинкової території. Загалом працівники з комплексного прибирання та утримання прибудинкових територій здійснюють прибирання на 40 336,1 тис. м² – прибудинкових територій та 3 862,9 тис. м² – сходових клітин. Кількість ремонтних працівників – 2 тисячі, рівень укомплектованості – 70%.