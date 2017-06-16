Кличко пояснив вибір проекту реконструкції транспортної розв’язки на Шулявському мосту

Містобудівна рада обрала проект реконструкції транспортної розв’язки на перетині просп. Перемоги з вул. Гетьмана (Шулявського шляхопроводу), виходячи із вартості, термінів втілення проекту та оптимальної організації руху. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив у коментарі журналістам під час інспекції реконструкції транспортного вузла на перетині проспекту Перемоги та вул. Щербаківського.

Мер зазначив, що на проектному конкурсі розглядали спочатку сім пропозицій. Але Містобудівна рада вибрала проект, виходячи з трьох ключових факторів: ефективна робота розв’язки, кошторис робіт і час їх виконання.

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«Я довіряю людям, які є експертами, займаються будівництвом все життя, які глибоко розуміють ситуацію. І тепер наше завдання – втілити цей проект максимально швидко та якісно», – підкреслив мер.

Розрахункова вартість проекту складає 400 млн грн, роботи, які розпочнуть цієї осені, триватимуть півтора роки.

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Коментуючи альтернативний варіант реконструкції із будівництвом реверсного кільця, Віталій Кличко наголосив, що, на думку експертів, він має низку недоліків. Зокрема, проект передбачає більш тривале перекриття проспекту Перемоги, затратне перекладання комунікацій, які пролягають глибоко під землею, встановлення насосної станції для відводу води.

«Таким чином, цей варіант розтягнутий у часі і набагато дорожчий – його вартість складає близько 1,5 млрд грн. Хочу підкреслити, що я спираюся виключно на експертну оцінку людей, які є фахівцями своєї справи», – підкреслив Віталій Кличко.