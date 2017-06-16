"Київпастранс" оприлюднив зміни руху під час "Параду трамваїв" на Контрактовій площі

17 червня 2017 року на час проведення «Параду трамваїв» на Контрактовій площі з початку руху до закінчення заходів (орієнтовано до 16:00) буде закрито рух трамваїв на ділянці від Контрактової площі до Подільського ТРЕД і від Контрактової площі до вул. Січових Стрільців, повыдомляє прес-служба КМДА.

На цей період змінять роботу трамваї №№ 12, 14, 18, 19, автобуси № 119 і № 502 та курсуватимуть додаткові автобусні маршрути № 18Т і № 19Т, так:

- рух трамваїв № 14 і № 18 закривається;

- трамваї № 12 і № 19 курсуватимуть від Пущі-Водиці та площі Тараса Шевченка до Подільського ТРЕД;

- тимчасовий автобусний маршрут № 18Т курсуватиме від ст. м. «Контрактова площа» до вул. Січових Стрільців за трасою: вул. Верхній Вал – вул. Межигірська – вул. Нижній Вал – вул. Глибочицька – Глибочицький проїзд – вул. Січовий Стрільців – вул. Глибочицька – вул. Верхній Вал;

- тимчасовий автобусний маршрут № 19Т курсуватиме від ст. м. «Контрактова площа» до вул. Сирецької за трасою: вул. Верхній Вал – вул. Межигірська – вул. Щекавицька – вул. Костянтинівська – вул. Юрківська – вул. Кирилівська – вул. Сирецька – вул. С. Скляренка – вул. Куренівська – вул. Кирилівська – вул. Щекавицька – вул. Костянтинівська – вул. Верхній Вал;

- автобуси № 119 і № 502 курсуватимуть від вул. Смолича та просп. Г. Гонгадзе до вул. Верхній Вал.

Пасажири автобусів № 18Т і № 19Т зможуть користуватися місячними проїзними квитками, придбаними для проїзду в трамваї.

Ознайомтеся з розкладом руху наземного транспорту на офіційному сайті «Київпастрансу» в розділі Пасажирам – Маршрути та розклад руху.​