Кличко: До кінця весни наступного року ми плануємо здійснити реконструкцію легендарного стадіону "Старт

Про це Віталій Кличко заявив під час виїзної наради з главами районів щодо об'єктів реконструкції у столиці.

«Зараз ми знаходимося на легендарному стадіоні «Старт». Тут у серпні 1942 року відбувся футбольний «Матч смерті» між командою «Старт» та німецькою «Flakelf», – зазначив Віталій Кличко. – Складно уявити, що цей легендарний об’єкт, який був побудований у 30-х роках минулого століття, міг бути знищений. У 2010 році землю стадіону відвели для будівництва житлового комплексу. «Битва» за «Старт» велася 7 років. І ми разом із громадськістю змогли відстояти цей об’єкт», – наголосив мер Києва.

Він додав, що у лютому цього року Вищий господарський суд остаточно повернув спорткомплекс киянам. Наразі право власності на земельну ділянку зареєстроване за Київською міською радою, а цілісний майновий комплекс стадіону «Старт» найближчим часом буде переданий Фондом держмайна на баланс Київської міської ради.

Під час інспекції Віталій Кличко ознайомився з попередньою концепцією реконструкції стадіону та дав завдання проектантам разом із Федерацією футболу України також обговорити необхідну кількість місць на трибунах і передбачити місця для підземного паркування.

«Уже наступного року ми проведемо реконструкція стадіону «Старт», і я дав завдання завершити її до кінця весни 2018-го. Переконаний, що після завершення робіт цей стадіон перетвориться на один із провідних центрів столиці для занять спортом», – зазначив мер столиці.