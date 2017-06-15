Суд розблокував рахунки КП "Київський метрополітен"

Господарський суд Києва зняв тримісячний арешт з рахунків КП "Київський метрополітен". Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив народний депутат Юрій Левченко.

Читайте такожУ столичному метрополітені розповіли, що збережуть пільги і знижки після вимушеного підвищення ціни"Суд розблокував рахунки метрополітену, однак відмовив у відстроченні виконання постанови про стягнення боргу в 2 млрд", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, Вищий господарський суд України зобов'язав стягнути з КП "Київський метрополітен" на користь ТОВ "Укррослізинг" 1,924 млрд грн.